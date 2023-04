Si chiama Arianna Franceschino, 27 anni, di Aci Sant’Antonio, la giovane donna che ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi lungo la A18 in direzione Messina.

La ragazza viaggiava a bordo di una moto insieme al fidanzato di 24 anni che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Cannizzaro di Catania per un politrauma e diverse fratture per i quali ha ricevuto le prime cure del caso sul posto prima del trasferimento nel nosocomio catanese.

La ricostruzione di quanto esattamente accaduto nel fatale scontro auto-moto spetterà al personale della Polizia Stradale intervenuto sul posto. L’incidente ha determinato code lunghissime sul tratto autostradale, anche in considerazione del fatto che si trattava di una giornata di festa con il rientro delle famiglie dopo gite fuori porta.

Grande il dolore di parenti e amici, grande il dolore per tutta la comunità di Aci Sant’Antonio. Arianna scriveva spesso sui social, ad ogni compleanno, “Grata alla vita per tutto”. Non doveva andare così. Perché questa vita avrebbe dovuto riservarle ancora tanto.