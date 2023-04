San Marco d’Alunzio – Grande festa nel Comune di San Marco d’Alunzio in occasione del 25 Aprile, data in cui ricorrono la Festa della Liberazione e la solennità del Patrono San Marco Evangelista.

L’Amministrazione Comunale aluntina, guidata dal Sindaco Filippo Miracula (nell’occasione il primo cittadino indossava la fascia tricolore) e con la presenza della Giunta Municipale, dei Consiglieri Comunali, della Polizia Municipale e dei Carabinieri, ha ricordato la commemorazione del 25 Aprile con una cerimonia civile.

In seguito è stata celebrata alle ore 11:00 la Santa Messa presso la Chiesa Madre e, al termine della celebrazione, si è svolta la processione dei simulacri di San Marco e di San Nicola per le vie del paese, con l’accompagnamento affidato alla Banda Musicale. La Festa di San Marco Evangelista è rafforzata ulteriormente dall’appartenenza del Comune di San Marco d’Alunzio all’Associazione “Rete delle Città Marciane”; l’Associazione, che vede come Comune capofila quello di Castellabate, accomuna diverse cittadine del Sud Italia nella venerazione di San Marco Evangelista. Fanno parte della “Rete delle Città Marciane”, oltre ai paesi di San Marco d’Alunzio e di Castellabate, anche i Comuni di Cellino San Marco, San Marco Argentano, San Marco de’ Cavoti, San Marco Lacatola, San Marco Evangelista, Pacentro e Torricella.