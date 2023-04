Mirto – Il Comune di Mirto ha ricordato la commemorazione del 25 Aprile, l’anniversario della Festa della Liberazione, esponendo la bandiera tricolore e un cartellone della libertà nella Piazza Sant’Alfio.

L’Amministrazione Comunale mirtese ha anche deposto una corona d’alloro nei pressi della targa dedicata a Giovanni Zizolfi, Vice-Brigadiere dei Carabinieri assassinato nella strage dei 40 Martiri di Gubbio; sono state anche esposte delle frasi, lungo la scalinata di Piazza Sant’Alfio.

“Cari concittadini e concittadine, in qualità di Sindaco di questa comunità sento il dovere di commemorare il 25 Aprile, – afferma il Sindaco Maurizio Zingales – un giorno che rappresenta un importante simbolo nella storia del nostro paese. E’ il giorno in cui l’Italia si è liberata dal giogo del fascismo e ha conquistato la propria libertà, grazie al coraggio e al sacrificio dei partigiani e dei resistenti. In questo giorno solenne celebriamo i valori della Resistenza e della Costituzione Italiana, valori come la giustizia, l’uguaglianza, la solidarietà e la democrazia, che sono il fondamento della nostra società e del progresso che abbiamo fatto come nazione.

Tuttavia, oggi mi preme anche esprimere preoccupazione per atteggiamenti e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni, che sembrano voler mettere in discussione il significato del 25 Aprile e l’importanza di questa celebrazione. Credo che tale revisionismo storico sia inaccettabile e pericoloso; minare la nostra memoria e i nostri valori è un rischio che non possiamo permetterci. La nostra storia ci insegna che è importante restare vigili e difendere ciò che abbiamo conquistato con fatica e sacrificio.

Mi appello a tutti voi, affinché siamo fieri della nostra storia e dei valori che essa rappresenta. Oggi, più che mai, dobbiamo continuare a lottare per preservare e rafforzare i valori di libertà, uguaglianza e giustizia insiti nel 25 Aprile. Insieme onoriamo la memoria di chi ha lottato per un’Italia libera e democratica, e facciamo in modo che il 25 Aprile continui a essere un faro luminoso nel nostro cammino, verso un futuro più giusto e solidale per tutti. Grazie e Buon 25 Aprile a tutti”.