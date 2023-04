Un giorno di festa finito in tragedia. Una giovane donna di 27 anni ha perso la vita a seguito di un tragico scontro tra un’auto e una moto verificatosi sulla A18 Messina-Catania, in direzione Messina.

La ragazza viaggiava a bordo della moto e, a seguito dell’impatto, è finita violentemente sull’asfalto. Ferito gravemente un giovane di 24 anni che viaggiava con lei a bordo del mezzo a due ruote. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo prime informazioni che giungono dal luogo della tragedia, ha riportato un politrauma e fratture agli arti, oltre che ferite per l’attrito con l’asfalto. Sul posto ha potuto ricevere le prime cure del caso per poi essere trasferito a Catania.

L’incidente si è verificato all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, intorno alle ore 16. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è giunto anche il personale della Polizia Stradale per i rilievi del caso utili ad accertare la dinamica. Lunghissime code, fino a tre chilometri, si sono formate lungo la A18, complice anche la giornata festiva e l’orario di rientro dalle località di svago. Notevoli rallentamenti per i quali è stato necessario regolare anche la viabilità.