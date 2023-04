Una ragazza di 27 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi sulla A18 Messina-Catania, all’altezza di Calatabiano, sul Ponte Alcantara.

La tragedia si è verificata intorno alle ore 16. A scontrarsi una moto e un’auto che viaggiavano in direzione Messina. La giovane vittima viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. L’altra persona sulla moto, un giovane di 24 anni, è ricoverato in ospedale a Catania, in gravi condizioni a causa di un politrauma. Sul posto ha ricevuto le prime cure, poi è stato trasferito in elisoccorso. C’è anche un terzo ferito.

L’incidente ha causato comprensibili rallentamenti e code, visto che la strada è trafficata in questo giorno di festività.