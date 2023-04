Era a terra da ore dopo avere accusato un malore. A salvarlo è stato un cane Jack Russell che ha dato l’allarme.

L’uomo, 87 anni, era uscito a Caltanissetta per raccogliere verdura, ma verso le 10 si è accasciato a terra per un malessere. Così è rimasto per quattro ore fin quando il cane che era uscito col padrone e il figlio lo ha notato. Dopo avere visto l’anziano a terra, si è subito allontanato abbaiano e richiamando l’attenzione del padrone stesso per condurlo sul luogo dove si trovava l’anziano riverso a terra.

Quindi la chiamata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza. I sanitari, accertato che l’anziano era accaldato e disidratato, lo hanno condotto all’ospedale Sant’Elia.

