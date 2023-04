Venerdì 28 aprile, alle ore 21.00 al Cineteatro Aurora di Sant’Agata Militello, Il Nuovo Gruppo Artistico Santagatese, associazione per la promozione e l’organizzazione di attività culturali, rappresenterà “Un letto a tre piazze”, commedia in due atti di Denny Arrichiello, adattamento e regia di Rita Bartolo.

La commedia parla di Giuseppe Castagnano, stimato professore di lettere, che è felicemente sposato con Amalia da dieci anni. Proprio durante i festeggiamenti del loro anniversario riappare Antonio, il primo marito di Amalia, disperso in Russia durante la guerra e ormai creduto morto. Dopo un tentativo di un’assurda vita coniugale a tre, la situazione fa precipitare il solido rapporto tra Peppino e Amalia. Così i due mariti, su consiglio anche di Don Ignazio, parroco di fiducia di Amalia, sono costretti a convincere la donna che la situazione può essere risolta solo se lei effettuerà una scelta in favore di uno dei due. Comincia pertanto una divertente “sfida” tra i due mariti che cercano di screditarsi a vicenda al fine di convincere Amalia che l’altro marito è un fedifrago e un poco di buono. Come se non bastasse, ecco inserirsi il terzo incomodo, l’avvocato Vacchi, da sempre innamorato di Amalia. La commedia è la versione teatrale del famoso film di Steno del 1960 con Totò e Peppino De Filippo.

Il Nuovo Gruppo Artistico Santagatese, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Militello, ritorna in teatro dopo tre anni , causa pandemia ed ha scelto di farlo con un testo frizzante e divertente, ritenendo che regalare momenti di spensieratezza non può che far bene a tutti.