Si è conclusa lasciando un’eco di entusiasmo la settimana di gemellaggio o, per dirla meglio, di “twinnig”. Il progetto dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello, cominciato lo scorso anno proprio con l’“e-twinning” (gemellaggio elettronico), a cura delle docenti di inglese Lucia Brancato e Francesca Campo, ha consentito di accogliere a Patti sette studenti e tre docenti provenienti da Montemor – o – Novo (Portogallo).

Ospitati dalle famiglie degli alunni pattesi, lo scambio culturale a tutto tondo è stato esteso a tutti gli studenti del “Pirandello” attraverso svariate attività didattico-ricreative e visite guidate al teatro greco di Tindari e di Taormina, Cefalù e altre località, assistendo pure ad uno spettacolo all’Opera dei Pupi di Palermo. L’arricchente esperienza ha visto la collaborazione del Comune di Patti che ha messo a disposizione i servizi di trasporto e di mensa, con l’assessore al turismo Daniele Greco che ha preso parte fattivamente a diversi appuntamenti. Una settimana vivace che ha piantato un seme non solo nella memoria degli alunni pattesi: «Abbiamo ricevuto un’accoglienza eccezionale, che ci ha consentito di apprezzare ulteriormente le bellezze naturali, l’arte, le testimonianze storiche, senza trascurare la gastronomia», i ringraziamenti espressi dalle docenti Maria Galego, Ana Maria Amaral e Maria Fortunata Fedista.

E a proposito di tradizioni culinarie, nella palestra coperta della scuola media “Pirandello” gli studenti si sono cimentati nella preparazione dei cannoli, offerti ai nuovi amici portoghesi. «Siamo riusciti, con la collaborazione di tutti, a trasmettere la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro legame al territorio – considera la professoressa Lucia Brancato – attraverso i valori che ci appartengono e che fanno parte integrante di noi, primo fra tutti quello della famiglia….Pirandello». Sulla stessa scia la professoressa Francesca Campo: «Un progetto fortemente voluto fin dallo scorso anno scolastico, che siamo riusciti a realizzare con tanto impegno da parte di tutti, dirigente, docenti, personale, ragazzi, famiglie».

Parole soddisfatte anche quelle della dirigente Clotilde Graziano: «È stato uno scambio molto proficuo per tutte le componenti del nostro Istituto. Ci siamo sentiti tutti coinvolti nelle varie attività e siamo contenti di aver trasmesso agli ospiti portoghesi l’amore per la nostra terra. Ancora una volta, il lavoro sinergico di tutti, comprese le famiglie, ci ha permesso di realizzare un progetto di spessore e di far vivere ai nostri alunni un’esperienza che sicuramente ricorderanno a lungo». Nella foto, la serata conclusiva ancora all’insegna della sicilianità e di grandi sorrisi.