In occasione della manifestazione denominata “La via dei librai” che si è svolta a Palermo dal 20 al 25 aprile, l’Arma dei Carabinieri ha partecipato all’evento con un proprio stand,nel quale è stato possibile consultare numerosi libri e storie sui Carabinieri, e con diverse iniziative.

Il 20 mattina, il Generale di Brigata Antonino Neosi, della Direzione dei Beni Storici e Documentali dell’Arma dei Carabinieri di Roma ha incontrato i ragazzi dell’Istituto “Regina Margherita”, ai quali ha sottolineato l’importanza di tramandare la storia del paese attraverso la ricerca documentale, per comprendere meglio l’attuale società e per affrontare il futuro nel migliore dei modi.

Successivamente, il medesimo Ufficiale, sul sagrato della Cattedrale ha presentato il periodico bimestrale dal titolo “Il Notiziario Storico dell’Arma”, rivista on-line che si affianca alle altre iniziative editoriali curate dall’Arma dei Carabinieri, nata con lo scopo di essere letta da tutti coloro che, Carabinieri e non, siano interessati a conoscere vicende della vita fin qui vissuta dall’Arma e dai suoi figli.

Nell’editoriale è sottolineato come sia importante per un’Istituzione come l’Arma dei Carabinieri, votata a garantire piena legalità e a proteggere diritti e libertà di ogni individuo in Italia e all’estero, ricordare, a ogni nuova generazione di suoi militari, la propria Storia per comprendere appieno il presente e guardare, con fiducia e giustificato ottimismo, al futuro

Nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari ubicata all’interno del complesso di caserme “Calatafimi-Dalla Chiesa” sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, la Dott.ssa Simona Dalla Chiesa, figlia del compianto Generale ha presentato il libro dal titolo “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari”.

Nel corso dell’incontro, alla presenza di autorità civili e militari, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del Dott. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala e del Dott. Antonio Maiorana, Direttore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civico di Palermo, il Comandante della Legione, Generale di Divisione Rosario Castello ha rimarcato come la presentazione del volume è stata l’occasione per rinnovare la memoria a ricordo del Generale Dalla Chiesa quale esempio di fedeltà alle Istituzioni e di dedizione al servizio.

Venerdì 21, la Dott.ssa Simona Dalla Chiesa, accompagnata da una rappresentanza dell’Arma ha incontrato gli alunni della cooperativa scolastica “Sant’Anna”. Durante l’incontro i Carabinieri hanno illustrato le proprie attività rispondendo alle domande degli studenti.

Sabato 22, presso l’Isola Pasolini di Piazza Bologni, la Dott.ssa Maristella Panepinto ha presentato il libro dal titolo “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il padre dei Carabinieri”. Nel corso dell’iniziativa patrocinata dall’Arma e dedicata ai bambini dai 7 anni in su, il Comandante della Legione, Generale di Divisione Rosario Castello ha dialogato con l’autrice e col Dott. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala, ai quali ha evidenziato come l’Arma dei Carabinieri ritiene parte integrante della propria azione a tutela della sicurezza, la diffusione, tra gli studenti, di una più ampia cultura della legalità.