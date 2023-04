Durante i controlli disposti dai Carabinieri della Compagnia di Taormina in occasione del Ponte del 25 aprile, sono stati controllati anche tre esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande, ubicati nel centro della perla della Ionio.

I controlli sono stati effettuati con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina. All’esito dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno accertato diverse infrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata sottoposizione a visita medica preventiva dei lavoratori, la mancata formazione e informazione ai lavoratori sui rischi connessi all’attività lavorativa, l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione.

Inoltre, è stata accertata la presenza di due lavoratori in nero, privi di contratto di lavoro, uno dei quali anche irregolare sul territorio nazionale, perché sprovvisto di permesso di soggiorno e, per tale motivo, anch’egli è stato denunciato in stato di libertà.

Per le irregolarità riscontrate sono state elevate oltre € 240.000 di ammenda ed € 35.000 di sanzioni amministrative nei confronti del titolare di tre esercizi di ristorazione, ed è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione entro i termini imposti.