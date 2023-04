Entra nella fase caldissima la stagione della Desi Shipping Akademia Messina che, dopo un tour de force importante coronato da quattro vittorie in altrettante uscite casalinghe, adesso si trova ad un passo dalla quinta posizione in classifica (l’ultima utile per ottenere la salvezza) ed ha tutte le carte in regola per poterci credere.

Sulla strada delle messinesi ad attenderla c’è un alto scontro durissimo: neanche il tempo di rifiatare dopo le fatiche di sabato in casa del Club Italia e mercoledi 26 aprile, con il turno infrasettimanale valido come terza giornata del girone di ritorno della poule play out, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria (inizio alle ore 20.30) andrà in scena il match contro la D&a Esperia Cremona, compagine attualmente in seconda posizione, a quota 36 punti, a pari merito con Lecco.

Sarà un altro incontro fondamentale per la corsa salvezza della Desi Shipping che, quando mancano quattro giornate dal termine della stagione, si trova a strettissimo contatto con la quinta posizione. La vittoria tutt’altro che agevole in casa del team federale ha dimostrato ancora una volta che il gruppo allenato da Coach Bonafede si trova in un grandissimo momento di forma, tanto fisica che mentale. Da Milano Muzi e compagne sono tornate con altri tre preziosissimi punti che, oltre ad allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive, permettono loro di rosicchiare in un sol colpo ben 3 lunghezze alla quinta della classe, approfittando anche degli altri importanti risultati dell’ultimo turno: Montale viene fermato con un secco 3-0 a Perugia mentre Vicenza cede 3-1 a Lecco, cosi Akademia riesce ad agganciare in sesta posizione l’Anthea a quota 29, 1 sola lunghezza indietro rispetto alla Emilbronzo 2000.

Una rincorsa a dir entusiasmante quella del club peloritano, che adesso ha l’obbligo di crederci ancora più di prima, ma sulla sua corsa deve affrontare lo scoglio Cremona. La D&a Esperia nell’incontro dell’andata giocato lo scorso 22 marzo, regolò Messina con un 3-0 frutto di una partita praticamente a senso unico, come testimoniato anche dai parziali dei set. La squadra allenata da Coach Magri arriva da due vittorie consecutive (all’ultima d’andata per 3-2 contro Vicenza ed alla prima di ritorno contro Marsala), mentre nell’ultimo turno ha riposato, fattore sicuramente non da trascurare, considerato che le messinesi arrivano dalla lunga trasferta milanese e da una partita lunga e combattuta. Dal canto suo la Desi Shipping avrà dalla sua il calore del proprio pubblico, vero e proprio fattore determinante nelle ultime uscite, e farà di tutto per continuare a correre ed ottenere punti importantissimi.

“Ci aspetta una partita molto complicata contro una delle compagini più forti di questa poule salvezza – cosi Margherita Muzi, capitano della Desi Shipping Akademia Messina – Già all’andata hanno dimostrato tutto il loro valore, testimoniato anche dalla posizione in classifica che attualmente occupano. Noi, però, abbiamo bisogno di punti e vogliamo continuare la nostra corsa, decisi anche a regalare un altro risultato importante al nostro meraviglioso pubblico. Siamo consapevoli che non sarà affatto semplice perchè anche loro devono fare punti per trovare tranquillità e, quindi, conterà tanto l’aspetto mentale oltre alla tenuta fisica. Ci aspettiamo anche questa volta il pubblico delle grandi occasioni: i nostri tifosi ci stanno regalando tante emozioni e vogliamo ricambiare il loro prezioso supporto con una prestazione importante”.

Questi i risultati dell’ultimo turno: Nell’anticipo di venerdi Marsala ha vinto 3-1 contro Offanengo, mentre domenica Sant’Elia ha ottenuto una pesante vittoria per 3-2 contro Como, Lecco ha superato Vicenza per 3-1 e Montale è caduto a Perugia per 3-0.

Alla luce dei risultati dell’ultimo turno, questa è la classificata aggiornata: Como sempre in testa a quota 41 (matematicamente salvo), Lecco e Cremona occupano in coabitazione la seconda posizione a 36, Offanengo a 34, quinta posizione per Montale (30), seguono a 29 Vicenza e Messina, Sant’Elia a 26, Marsala (21), Club Italia (19) e Perugia a 15.

Attenzione anche agli incroci del turno infrasettimanale: Perugia ospita martedi la capolista Como, Sant’Elia vola a Lecco, Club Italia ospita Marsala e chiude il cartellone l’interessantissimo match tra Montale e Vicenza.

Il match, in programma a partire dalle ore 20.30, sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Danilo De Sensi e Walter Stancati. La partita potrà essere seguita dal vivo tramite biglietto o abbonamento, oppure in diretta streaming gratuita sul canale youtube di Volleyball World Italia al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=cqYNl1Q_WzI