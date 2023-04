È una sconfitta che ha un sapore diverso dalle solite per il Team Scaletta che lotta, gioca bene ma esce da un campo difficile, sia per dimensioni che per calore, sconfitto per due reti a uno contro il Levante Caprarica.

La notizia più importante però arriva dal campo dove era impegnata la New Team Noci, diretta concorrente delle messinesi per la salvezza e la cui contestuale sconfitta, consente alle joniche di festeggiare con una giornata d’anticipo la salvezza nel secondo massimo campionato di Calcio a 5 femminile.

Per le ragazze di mister Cernuto, una gara affrontata con la serenità di chi non aveva nulla da perdere, contro un avversario che invece aveva bisogno di punti per blindare la permanenza dovendosi guardare non solo dalla New Team Noci ma anche dalla Reggio Sporting. Padrone di casa che passano in vantaggio alla prima vera occasione, con Vizcaino che da rimessa trafigge Arrigo. Risposta Scaletta su calcio di rigore per fallo di mano della stessa Vizcaino, fredda Pensabene a spiazzare il portiere ed insaccare. Reazione immediata casalinga che porta al raddoppio sul medesimo schema, stavolta con Doria. Team Scaletta che ci prova prendendo sempre più campo ed inserendo, in chiusura di casa, il portiere di movimento ma non riesce a sfondare il muro del Caprarica.

Al triplice fischio festa per entrambe le squadra in campo per la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo in uno dei campionato più equilibrati della storia del Team Scaletta in A2. In programma adesso ci sarà l’ultima giornata, da disputarsi al “Pala Mili” domenica 30 Aprile alle ore 16:00.

Cronaca

PRIMO TEMPO: Padrone di casa che ci provano con Doria, il cui tiro termina a lato. Risponde Scaletta in contropiede con De Gaetano che serva Cusumano che calcia non accorgendosi di Firrincieli sola sul secondo palo, e palla che termina out. Vizcaino coglie il palo, sulla rimessa seguente la stessa calcettista in maglia numero 9 realizza la rete del vantaggio. Ancora Caprarica che spinge, ci prova Pampo ma ottimo l’intervento di Arrigo che manda in corner. Reazione Scaletta con Pensabene che disegna per la testa di Musumeci, incornata che termina sulla traversa, sulla ribattuta ancora Musumeci e stavolta è il palo a dire di no.

Ancora Scaletta ed ancora con Musumeci, decisiva qui nel recupero Vizcaino, fondamentale anche in fase difensiva. Dal corner, cross di prima intenzione di De Gaetano, mani di Vizcaino e penalty. Si incarica della battuta Pensabene che è fredda e sigla il goal del pareggio. Musumeci è la più attiva in zona goal per il Team Scaletta, ancora un assist perfetto di Pensabene per lei che si fa ipnotizzare dal portiere di casa e sulla ribattuta non riesce ad insaccare. Torna vivo il Caprarica sempre da rimessa e nuovamente goal, stavolta con la firma di Doria che chiude la prima frazione sul 2-1.

SECONDO TEMPO: Nel secondo tempo Scaletta che cerca di comandare il gioco con il Levante Caprarica che si difende bene senza concedere occasioni. De Gaetano, prima blocca una pericolosa ripartenza delle leccesi, poi scappa sulla destra e serve in mezzo Luttino ma la pivot in maglia Scaletta non riesce a trovare il giusto impatto con la sfera, poi Pensabene calcia a lato.

Dalla propria metà campo Pensabene cerca ancora Musumeci con un pallone alto, portiere del Levante che sbaglia l’uscita e palla nuovamente sulla traversa. Ancora Scaletta protagonista, Luttino servita da Firrincieli, apre il piattone, miracolo del portiere di casa in uscita con i piedi. Altro contropiede non concretizzato per il Team Scaletta, stavolta è Firrincieli a cercare la conclusione non accorgendosi di De Gaetano libera al centro. Ancora Scaletta con la bella girata di De Gaetano su cui si supera ancora una volta l’estremo di casa. Levante che cerca di alleggerire la pressione con un altro piazzato, stavolta è punizione dal limite con Doria che cerca di capitalizzare centra in pieno il legno.

I pali del Team Scaletta salgono a quattro quando Pensabene da schema su punizione, devia di prima intenzione ma coglie il legno e non trova la rete del pari. Mister Cernuto decide di concretizzare la superiorità territoriale con il portiere di movimento ma Levante Caprarica che chiude ogni spazio, l’unica occasione capita quasi allo scadere a Rizzo che, imbeccata da Luttino, arriva a centimetri dall’appuntamento con il goal.

Levante Caprarica – Team Scaletta 2-1

Marcatori: Vizcaino, Doria – Pensabene (rig)