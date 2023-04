L’Alma Basket Patti stecca gara 1 in casa contro Firenze, ma esce comunque tra gli applausi del pubblico del PalaSerranò.

Dopo il canestro che, nelle battute finali, ha consentito alle toscane di passare avanti sul 65-66, coach Mara Buzzanca chiama Time Out. Mancano solo cinque secondi all’ultima sirena: De Giovanni trova Pilabere che si alza per il tiro della vittoria, ma il pallone sbatte sul secondo ferro e non entra.

Per le pattesi è stata una gara subito in salita, dovendo rincorrere le avversarie. Immancabile Rossini che, alla fine, ha realizzato 29 punti. Non è bastata la reazione del terzo quarto, quando Firenze si era portata sul +8 (36-44). Un break di 11-0 ha riportato le padrone di casa addirittura sul +3 (47-44). Il terzo tempino si conclude sul 55-55.

Nell’ultimo quarto, Firenze allunga sul +5 (57/62), quando mancano ancora 4 minuti di gioco. Pilabere e Verona piazzano la rimonta e, quando mancano appena 26 secondi alla fine, Patti va avanti sul +1 (65/64). Poi il finale convulso con il canestro di Poggio e Patti che manca il nuovo sorpasso. FOTO: Valeria Orlando