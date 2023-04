Bel tempo grazie all’alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque in Sicilia. I cieli saranno prevalentemente sereni o, al più, poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata.

Le temperature ancora in risalita, mentre i venti spireranno moderati da Ponente. Per quanto riguarda i mari, Tirreno poco mosso così come lo Ionio, mosso il Canale di Sicilia, poco mosso il Mare di Sicilia.