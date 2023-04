Quattro naufragi nel giro di poche ore, due morti (tra cui una donna di 26 anni), venti dispersi e 165 superstiti. Sono i numeri delle ultime ore di una tragedia senza fine.

Dopo qualche giorno di interruzione a causa delle pessime condizioni meteo marine, sono 35 le imbarcazioni di migranti soccorse con oltre 1.200 persone tratte in salvo. E, a sera, si parla di 400 migranti ancora da soccorrere.

Preoccupano in modo particolare le cosiddette “bare galleggianti”. Così ha definito gli barchini in ferro il Procuratore di Agrigento, Salvatore Vella. Su uno di questi barchini viaggiavano 38 persone provenienti da Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sud Sudan. Alla vista della motovedetta della Guardia di Finanza, alcuni migranti si sono alzati per sbracciare e chiedere aiuto. Il natante si è ribaltato e una donna di 26 anni è annegata.

Stessa dinamica nel quarto naufragio. A bordo di un barchino c’erano 47 migranti, tra cui sei donne e un minore. Alla vista della nave Open Arms hanno cominciato a sbracciare, facendo capovolgere il barchino e finendo in acqua.

Recuperato il cadavere di un giovane, portato alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove le bare di naufraghi adesso sono sette.

Altri naufragi con decine di morti vengono segnalati anche dalle autorità libiche e tunisine. La Guardia costiera tunisina di Sfax, Kerkennah e Mahdia ha recuperato invece, domenica, i corpi di 30 persone, tra cui quelli di due donne e due bambini, in stato di decomposizione.

E intanto dal Sudan si annuncia l’arrivo di altre migliaia di profughi in fuga dalla guerra.