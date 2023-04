Messina – Picchiato con una sbarra mentre era in bici, 25enne in codice rosso al Policlinico

L’aggressione forse per motivi stradali. Anche un bimbo di 10 anni trasportato in ospedale in codice verde

- Redazione Messina Tempo di lettura: 1 minuto

È stato trasportato in codice rosso al Policlinico un 25enne marocchino vittima di una violenta aggressione questo pomeriggio al villaggio Cep. Il ragazzo sarebbe stato picchiato con una sbarra da una coppia di persone, mentre era in bici.n Dell’aggressione sarebbe stato vittima anche un bambino di 10 anni trasportato in ospedale in codice verde. Indagini in corso da parte della polizia per individuare gli aggressori e ricostruire la dinamica dell’episodio. Alla base dell’aggressione potrebbero esserci motivi legati alla circolazione stradale Leggi anche Messina – Sequestrati hashish e marijuana a Giostra e Camaro, due arresti in flagranza Messina – Festa della Liberazione, un concerto al Parco Horcynus Orca di Torre Faro

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram