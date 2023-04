Un uomo di 94 anni è morto a seguito di un incendio sviluppatosi nel suo appartamento a Taormina.

È successo nella frazione Trappitello, in una villetta bifamiliare. Secondo i primi rilievi condotti dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, intervenuti per domare le fiamme su chiamata dei residenti, l’incendio potrebbe essere stato innescato da una stufa alogena vicino a un divano, probabilmente per un corto circuito.

Sul posto anche la Polizia di Stato di Taormina, oltre a personale del 118.