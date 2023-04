Riceviamo la segnalazione del consigliere comunale di minoranza Mario Russo in merito all’articolo “Villafranca Tirrena – Il Consiglio approva l’Ordine del Giorno sulla stabilizzazione di tutti i precari” e pertanto procediamo a rettificare che, in merito alla stabilizzazione dei pecari, lo stesso Russo aveva presentato un atto di indirizzo alla Giunta Municipale per la stabilizzazione di tutti i 44 precari ex contrattisti.

Così come riportato, del resto, in maniera chiara, dalla Convocazione della seduta del Consiglio Comunale al quinto punto all’ordine del giorno. La proposta non è quindi partita dai due gruppi di maggioranza, come invece asserito nel nostro precedente articolo.

Anche il sesto punto all’ordine del giorno riguardava la stabilizzazione dei precari, nello specifico si trattava di un’interrogazione presentata dallo stesso consigliere Russo, ritirata – come ci informa lo stesso – proprio per fare gli interessi dei precari: “Dopo la sospensione del consiglio comunale durante la riunione dei capigruppo, ho accettato volentieri di ritirare l’ordine del giorno e l’interrogazione, proprio per dare il segnale che fosse una azione condivisa da tutto il Consiglio“.