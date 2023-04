Galati Mamertino – Domenica 23 Aprile il Sindaco Vincenzo Amadore e una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, unitamente allo scrittore galatese Cristiano Parafioriti, ha apposto la storica targa della Via Pilieri nella sua sede naturale, all’inizio della strada che dà il nome all’intero quartiere.

La nuova insegna è stata donata alla comunità galatese da Cristiano Parafioriti, cresciuto proprio in Via Pilieri, forgiandosi di quella “Sicilitudine” (il titolo di uno suoi libri) che poi ha profuso nelle sue opere letterarie, che tanto lustro stanno dando al paese di Galati Mamertino.

“Sono sempre più numerosi i turisti, i curiosi e i visitatori ansiosi di conoscere i luoghi dei volumi di Cristiano Parafioriti, come “Era il mio paese”, “Sicilitudine” e “Invictus” – afferma l’Amministrazione Comunale -. Nei libri vengono messi in evidenza il Bar Ciccio, lo Stadio “Ducezio-Parafioriti“, Contrada San Basilio e la Via Pilieri. Grazie ai suoi scrittori di oggi e di ieri Galati Mamertino sta quindi vivendo un fervido periodo di “turismo letterario“, che parte da Antonio Cingalio, poeta e umanista del secondo Rinascimento, passa dalla rilucente poesia di Nino Ferraù, fondatore della corrente letteraria dell’Ascendentismo (di Nino Ferraù si festeggiano quest’anno i 100 anni dalla sua nascita), fino al minimalismo siciliano di Cristiano Parafioriti, fatto di personaggi veri e di storie umili, impregnato di quella galatesità di cui andiamo fieri da secoli.

E’ stato un bellissimo e toccante momento di galatesità, nel quale abbiamo colto l’occasione per pubblicizzare ancora di più il nostro paese e i piccoli/grandi interventi, che giornalmente stiamo facendo per migliorarlo sempre di più. Altre novità e aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni, anche in vista dei 100 anni dalla nascita del “nostro” poeta Nino Ferraù“.