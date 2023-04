Un bilancio più che positivo quello riguardante la serie di incontri svolti dall’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Venetico nell’ambito del progetto “Insieme contro le mafie. Capaci…di vincere”. Il terzo e ultimo appuntamento si è tenuto nell’Aula Magna ed ha visto protagonisti gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di Primo Grado.

Durante questo ultimo incontro gli studenti hanno incontrato il Capitano Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo, il Maresciallo Fabrizio Doro del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Catania, l’Appuntato Scelto Q.S. Anna D’Agata del Nucleo Carabinieri CITES e il Presidente della Legambiente del Longano Aps Carmelo Ceraolo. L’incontro ha avuto inizio con l’esibizione canora impeccabile di tutti i ragazzi delle classi terze, che hanno reinterpretato riscrivendo insieme alla docente Maria Teresa Aricò le parole della canzone “Heal the world” di Micheal Jackson, davanti allo sfondo video realizzato dall’alunna Miriam Maugeri, la canzone “Guarisci il Mondo”, che è diventata un vero e proprio inno della lotta contro le ecomafie.

Subito dopo vi sono stati i saluti istituzionali della Vicepreside Prof.ssa Daniela Russo, portavoce della Dirigente Scolastica dott.ssa Laura Aliberti, la presentazione del progetto da parte dei referenti e dei relatori.

Il primo a prendere la parola è stato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, il Capitano Andrea Maria Ortolani che, interloquendo in modo diretto ed empatico tra la platea dei discenti, ha introdotto la tematica delle ecomafie e presentato in modo magistrale tutti i reparti dell’Arma che giornalmente operano da anni per contrastarle e combatterle. Suscitando così la curiosità e l’interesse dei ragazzi, che è sfociato in molteplici domande relativamente ai tanti aspetti introdotti, ai quali i due esponenti dell’Arma presenti e il Presidente di Legambiente hanno risposto in modo esauriente e in perfetta sinergia, coadiuvandosi con slide che potessero aiutare i ragazzi nella comprensione dei concetti più complessi. Sono stati toccati i temi delle ecomafie, della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, dei delitti contro l’ambiente introdotti dalla legge del 2015, del mercato illegale dei rifiuti e del suo valore, degli ultimi dati del Rapporto Ecomafie e infine delle proposte per rendere più efficace l’azione dello Stato.

Attività come queste, che si basano su due fattori portanti come la completa sinergia tra le istituzioni e il dialogo aperto tra le stesse e gli studenti, sono alla base di una futura cittadinanza propositiva e consapevole, del Nostro Futuro migliore. Proprio questo è l’Obiettivo che si pone l’Istituto Comprensivo D’Arrigo, infatti la volontà della Dirigente Scolastica, dott.ssa Laura Aliberti, della sua collaboratrice Prof.ssa Daniela Russo, dei Referenti del Progetto, Prof. Domenico Pettineo e Prof.ssa Angela Maria Arco, coadiuvati dal Comandante della Compagnia di Milazzo Cap. Andrea Maria Ortolani, è quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del giusto, nell’ottica di una generazione che sappia discernere le giuste scelte.