Per la 28esima giornata del campionato di serie B di Basket, girone B, l’Orlandina perde l’imbattibilità casalinga dopo ben nove vittorie consevutive.

Finisce 71 ad 87 per gli ospiti della Lissone Brianza che, con il successo di ieri, blindano un posto importante per la post season.

I paladini, al contrario, vedono sempre più affievolirsi quella di per se già lieve luce di speranza per rimanere in corsa dal 5° all’8° posto, posizioni utili per avere il vantaggio del fattore casalingo nello spareggio per non finire nella nuova Serie B Interregionale.

La gara si decide dopo soltanto cinque minuti quando gli ospiti prendono il largo ed i padroni di casa non riescono più a recuperare.

I paladini rimangono fermi in classifica a 26 punti occupando l’ottava piazza in concomitanza con Civitus Allianz Vicenza e Pontoni Monfalcone.

Tabellino

Capo d’Orlando: Vecerina 19 (7/9, 0/2), Triassi 10 (1/2, 2/5), Passera 9 (2/4, 1/4), Cuffaro 7 (1/2, 1/4), Klanskis 7 (2/3), Baldassarre 6 (3/5, 0/3), Laganà 6 (0/0, 2/6), Okereke 4 (2/3), Binelli 3 (1/3, 0/6). N.e.: Romagnolo, Carlo Stella, Tonarelli. Allenatore: Robustelli.

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Bertini 19 (4/5, 2/7), Bugatti 16 (5/8, 1/5), Lanzi 15 (2/3, 3/8), Galassi 7 (2/4, 1/6), Fabiani 6 (3/5), Adamu 6 (2/4, 0/1), Poser 5 (1/1, 1/2), Jovanovic 5 (1/2, 1/2), Todeschini 3 (0/0, 1/3). N.e.: Redaelli.

Arbitri: Pulina di Torino e Mamone di Novara.

Parziali: 17-32; 39-46; 58-71.

Tiri da due punti: Capo 19/31, Brianza 20/32; tiri da tre punti: Capo 6/30, Brianza 10/34; tiri liberi: Capo 15/23, Brianza 12/15; rimbalzi: Capo 32 (Binelli 8), Brianza 45 (Bertini 11); assist: Capo 12 (Vecerina 4), Brianza 3 (Bugatti, Galassi 3).