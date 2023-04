Si torna a parlare della vicenda della cagnolina con una freccia conficcata nella schiena. A intervenire è l’associazione “Orme di Vita – dynamic experience for pet lovers” che sabato è intervenuta per provare a salvare la cagnolina.

Si tratta di un’Associazione di promozione sociale, formata da professionisti esperti in benessere umano e animale, “che nasce con lo scopo precipuo di promuovere, nel territorio siciliano, il turismo dog friendly, attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed esperienziali e si muove anche in supporto delle associazioni di volontariato animalista presenti sul territorio.” scrivono nel comunicato, che di seguito riportiamo integralmente.

Nel comunicato spiegano nel dettaglio, cosa è successo quel giorno: “Nelle prime ore di giorno sabato 22.04.23, la sig.ra Silvana Bonarrigo, che da anni si prende cura di 3 cani liberi, di cui un maschio e due femmine, stanziali nella zona Industriale di Giammoro fr. del Comune di Pace del Mela, contatta la nostra socia Matilde Eni, segnalandole che una delle due cagnoline aveva una freccia conficcata sulla schiena; il cane in questione aveva da poco partorito 6 cuccioli che per fortuna erano già stati messi in salvo il giorno prima dalla sig.ra Silvana. Immediatamente, Matilde Eni si reca sul posto e subito dopo viene raggiunta dalle altre componenti dell’Associazione, che contattano tempestivamente le Istituzioni competenti, sollecitando le corrette procedure di soccorso. Nel frattempo, giungono molti privati cittadini, che si sono resi utili alle operazioni di soccorso anche con l’ausilio di un drone e uno di loro, il sig. Alessio di Peri, è riuscito a filmare il cane intercettato ma, non avendo ancora i mezzi idonei, la cattura si è resa impossibile. Poco dopo, intervengono i Carabinieri del Comune di Pace del Mela, pattugliando in auto la zona, mentre l’Associazione di volontariato animalista “Amici degli Animali Barcellona P.G. – Milazzo”, presente sul posto, contatta l’ODV “Soccorriamoli”, attrezzata per la cattura e il trasporto del cane presso la Clinica Veterinaria di Messina. Il responsabile di “Soccorriamoli”, Maurizio Torre, si attiva per richiedere l’ausilio di un veterinario locale in modo da anestetizzare il cane, qualora fosse stato necessario, al momento della cattura. In attesa di ottenere le autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, necessarie per il trasporto recupero e ricovero in clinica, continuavano ad arrivare privati cittadini sensibilizzati dall’accaduto, ma ormai della cagnolina si erano perse le tracce.

Nel primo pomeriggio sopraggiungono i Carabinieri della Caserma del Comune di Spadafora, il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Campagna e l’Assessore all’Ambiente Mario Schepis del Comune di Pace del Mela, così da ottenere le autorizzazioni attese. Da questa esperienza sono emerse le criticità di una macchina di soccorso, rivelatasi fallace a causa della mancanza di un protocollo a cui attenersi in situazioni di emergenza come questa.”

Infine scrivono alcune criticità che si sono presentate: “Orme di Vita, –dichiarano– pur riconoscendo il potenziale degli organi comunali intervenuti, vuole mettere in luce che il tempo perso ha impedito ai mezzi soccorritori di potersi muovere tempestivamente.

Ad esempio, da anni si chiede l’intervento delle Istituzioni competenti affinché si possa procedere alla sterilizzazione e microchippatura delle due cagnoline, in quanto numerose cucciolate dei suddetti cani sono morte sul posto, ponendo ripetutamente questi animali alla sofferenza.

Dal mese di luglio 2022 è in vigore la legge regionale n. 15 che spiega e regolamenta dettagliatamente i ruoli e le responsabilità della regione, province e comuni, definisce le procedure corrette e il tipo di interventi richiesti alle associazioni e agli operatori cinotecnici, fino ad oggi questa legge non è stata applicata dai comuni del territorio. Orme di Vita crede fortemente che ci si debba muovere in un’ottica di prevenzione sociale e culturale e non di emergenza assoluta, anche perché episodi come questo appena vissuto si sono già presentati; nello specifico, nel periodo del lockdown, sempre nel Comune di Pace del Mela, sono stati ritrovati cadaveri di gatti infilzati da frecce. Secondo voi questi episodi crudeli non rappresentano un rischio sociale? Intanto Orme di Vita sta provvedendo a sporre regolare denuncia per il reato commesso ai danni di un essere innocente.”