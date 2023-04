Si svolgeranno domani mattina alle 11 presso la Chiesa di Sant’Antonio i funerali di Tony Caputo, il 38enne di Capo d’Orlando morto a causa di un incidente sulla Via Saverio Collica ieri sera intorno alle 20.30.

In queste ore sono stati ascoltati alcuni testimoni presso la Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata Militello al comando del Maggiore Prosperi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo quanto riferito dai militari dell’arma al momento la pista maggiormente seguita rimane quella dell’incidente autonomo ed improbabile sembra, secondo gli inquirenti, il coinvolgimento di terzi o fattori esterni nell’impatto.

A soccorrere per primi Tony Caputo dopo l’impatto alcuni automobilisti intransito nella bretella che collega la Via Consolare Antica con la Trazzera Marina.

Tra questi anche un medico fuori servizio che però nulla ha potuto per salvare il giovane centauro.,

Tony Caputo era dipendente della Eurofood di proprietà del Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì’ che attraverso i social network ha voluto lasciare un messaggio toccante.

“Il mio pensiero oggi va a Tony, come padre, come sindaco e come suo datore di lavoro. Tony era un ragazzo gentile, educato ed alla mano, molto responsabile sul posto di lavoro ed anche per questo era ben voluto da tutti noi titolari e colleghi. La notizia della sua prematura morte sconvolge tutti noi. A nome della giunta e dell’ amministrazione comunale si esprimono sentite condoglianze alla sua famiglia. Per quanto mi riguarda, visti i rapporti che mi legavano personalmente a Tony, mi stringo in un commosso abbraccio con la mamma, il papà, Ivan ed Elisa” ha concluso il primo cittadino.

La salma è stata consegnata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 aprile, ai familiari che hanno allestito una camera ardente nella sala del commiato dell’agenzia funebre “Luce Celeste”.

Sin dalle prime ore del mattino tantissime sono state le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Tony. Persona definita da tutti di grande generosità e spirito e la commozione per la prematura scomparsa ha toccato un’intera comunità.