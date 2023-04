Il traguardo della Serie D conquistato meritatamente sul campo grazie a un grandissimo gruppo ha reso orgogliosa l’intera città di Barcellona Pozzo di Gotto che ha visto nel ritorno in quarta serie del calcio cittadino un motivo di riscatto.

Merito di una società e di uno staff competente e lungimirante, merito del lavoro quotidiano di un tecnico che cura ogni singolo dettaglio come Pasquale Ferrara, merito di un manipolo di ragazzi spesso capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto nei momenti più difficili e di tenere dietro una squadra forte e attrezzatissima come l’ottimo Siracusa. Merito anche, perché no?, di una tifoseria che ha sempre sostenuto con immenso e disinteressato amore i colori giallorossi.

La squadra e lo staff al gran completo hanno ricevuto il doveroso omaggio della città presso l’Aula Consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dove i giallorossi sono stati ricevuto dall’Amministrazione Comunale e dalla Presidenza del Consiglio e celebrati per come meritano.

FOTO: Salvo Miano, fotografo ufficiale Nuova Igea Virtus