Scatta la Solidarietà per dare una Speranza al giovane Gabriele “il figlio, il nipote, il fratello, l’amico di tutti noi”.

Le società sportive di Rometta, Villafranca Tirrena e Pace del Mela, “sono scese in campo” con la Speranza nel Cuore di vincere questa battaglia per la Vita.

Il giovane romettese da quel maledetto 16 Aprile 2022 ha avuto un terribile incidente d’auto a Venetico ed è in coma. Dopo diversi interventi chirurgici, dovrà recarsi in Austria a Innsbruck, in un centro specializzato. Un viaggio importante che necessita di costosissime cure.

Un goal per Gabriele è questo il nome della manifestazione “a tutto campo” organizzata col patrocinio del Comune di Rometta, dalla ASD Calcio Rometta Marea di Giovanni Occhipinti, in collaborazione con ASD Sporting Ulisse di Villafranca Tirrena, Valle del Mela Calcio di Pace del Mela, ASD Rometta e Rometta Sei Tu, rispettivamente rappresentate da Filippo La Tona, Pippo Fiocco, Andrea Visalli e Peppe Rizzo.

Le relative squadre di calcio delle categorie ‘primi calci’, ‘pulcini’ e ‘giovanissimi’ si sono affrontate, in un torneo disputato dalle 9 del mattino presso i campetti di calcio di via Francesco Saija a Rometta Marea con le sfide per i più piccoli, e nel pomeriggio dopo le 16 presso lo stadio “Tonino Currò” di contrada Filari, con gli esordienti e le prime squadre della ASD Rometta Marea e della Valle del Mela Calcio davanti una folta tribuna.

Presenti per Villafranca Tirrena il sindaco Giuseppe Cavallaro, l’ex sindaco Matteo De Marco, l’assessore Barbara Di Salvo ed i consiglieri Mario Russo, Giuseppe Ammendolia e Salvatore Micali ( allenatore dei pulcini della ASD Sporting Ulisse).

Presente, munita di defibrillatore, l’associazione di protezione civile Elios, con il suo presidente Alessandro Previti e l’infermiere Antonello Celi.

La raccolta dei fondi, con gli appositi salvadanai decorati da Marco, un bimbo di Villafranca Tirrena, è stata curata, per l’intera giornata, da un gruppo di ragazzi Lucia Cava, Elisabetta Palmieri, Ruslana Nykyforova, Cosimo Pino e Salvatore Asero.

La piccola Elisabetta con il suo spirito solidale davvero incredibile, ha raccolto tantissime donazioni. Ha solo 5 anni ma un grande cuore. Una semplicità che è arrivata dritta al cuore.

L’Amministrazione romettese è stata rappresentata dall’assessore Roberto Bottaro, data l’indisponibilità, per motivi di salute, del sindaco Nicola Merlino.

Il papà di Gabriele, Franco Iarrera, con la sua presenza ha ringraziato anche a nome della moglie Enza, l’amministrazione di Rometta, le associazioni organizzatrici e tutti i partecipanti.

Questo è l’IBAN per aiutare fattivamente Gabriele e i suoi cari

IT53Y3253203200006571814835

Codice BIC: SIGPITM1XXX

Carta prepagata MOONEY intestata a Vincenza Aragona