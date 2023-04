La squadra che appoggerà Mario La Malfa nella prossima tornata elettorale è pronta.

In un noto locale di Pace del Mela il Sindaco uscente ha ufficialmente presentato il simbolo e la lista dei candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni del 28 e 29 maggio.

I candidati al Consiglio Comunale per la lista “Per Pace del Mela” sono: Monia Amendolia, Salvatore Campagna, Walter Carauddo, Giuseppe Cirino, Ivana Costa, Riccardo Ficarra, Samanta Marotta, Matteo Meo, Anna Pagano, Rocco Nastasi, Oriana Stendardo, Danilo Rera.

Il simbolo ha un significato ben preciso, che parla di abbracci, di armonia: “Il simbolo si arricchisce di nuovi abbracci -ha dichiarato Mario La Malfa- che rappresentano sia la crescita del gruppo che la sua unità. Un vero insieme. La stessa sfumatura dei colori non è una scelta casuale: è l’armonia che si riflette sulla concezione che abbiamo noi del gruppo. Per noi, con le parole di P. Neruda, un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all’altro affinché possa continuare il proprio cammino meno solo.”

“Noi vogliamo continuare ad agire -ha dichiarato Mario La Malfa – come il Buon Padre di Famiglia, pensando con gli occhi e con il sentimento di una mamma, di un papà, di un figlio. Siamo lavoratori, studenti, casalinghe, pensionati che si ritrovano insieme per lavorare per un Paese migliore. Lo dobbiamo ai nostri figli. Noi vogliamo continuare a correre. Vogliamo continuare a correre per qualcosa. Vogliamo continuare a Correre verso il futuro. Il futuro si costruisce con l’impegno di tutti noi. Assieme, tutti assieme.”