Hanno concluso la loro esperienza lavorativa, di una settimana, gli alunni dell’ITET G.Tomasi di Lampedusa nella città di Rimini.

Gli studenti, al rientro a casa, portano con loro un bagaglio ricco di nuovi stimoli, di apprendimento e competenze di straordinario spessore.

In collaborazione con l’ente Assoform Romagna S.C. A.R.L, l’istituto guidato dalla Dirigente Prof.ssa Antonietta Emanuele, ha dato la possibilità, ai nove alunni selezionati, di vivere, in un contesto nuovo, un periodo di formazione didattica “sul campo” di lavoro, in modo autonomo, responsabilizzato, con un alto senso del dovere e in ambienti di impiego con elevati standard di performance.

Accompagnati dalla dirigente Emanuele e dai docenti Calogero Naso Onofrio e Simone Fogliani, con la supervisione per Assoform di Roberto Oldani, i ragazzi hanno trascorso le 40 ore di PCTO, in aziende nei settori specializzati della programmazione informatica e nel settore moda, in studi professionali di particolare prestigio nel territorio.

La stessa Dirigente ha fatto visita alle attività interessate per creare un feedback costante, un confronto e trovare nuove direzioni in modo da avvicinare quanto più possibile la scuola con le richieste e opportunità, che arrivano oggi dal mondo del lavoro.

“E’ stata una bellissima esperienza e sono soddisfatta – dice la Dirigente Emanuele – dalle risposte avute dai ragazzi in questa settimana. Con Assoform ormai da anni abbiamo uno stretto rapporto di collaborazione a beneficio e per la crescita dei nostri ragazzi. Per loro possono aprirsi inoltre delle possibilità d’impiego immediato a conclusione del ciclo di studi”.

Parimenti soddisfatto il Prof. Calogero Naso Onofrio. “Gli alunni hanno colto a pieno gli stimoli e inoltre – aggiunge Naso – hanno affrontato l’impegno con il massimo senso di responsabilità e serietà, che sicuramente condivideranno poi in classe con i loro compagni”.

Gli alunni impegnati sono stati: Alberto Re e Giacomo Carcione (III CAT), Adele Truglio ( III CM) Alessia Ferlazzo ( IV CM), Federico Gaglio e Leone Miceli ( IV SIA), Calogero Musarra Pizzo (IVAFM Tortorici), Martina Calcavecchia e Lucy Scolaro (IV AFM).