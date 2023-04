San Marco d’Alunzio – La Giunta Comunale di San Marco d’Alunzio ha approvato il progetto “Giornata Storica 2023“, richiedendo per il suo svolgimento un contributo all’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali.

La Giornata Storica, giunta alla sua XIV edizione, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale aluntina si terrà il prossimo 2 Giugno e la scorsa edizione (nella foto), svoltasi Domenica 10 Luglio, ha abbracciato diversi periodi storici tra cultura e tradizione, e ha visto la partecipazione di diversi gruppi e Associazioni provenienti da tutta la Sicilia.

L’organizzazione della Giornata Storica avviene a San Marco d’Alunzio dal 2008 e si tratta di una rievocazione storica che conduce i visitatori indietro di 1000 anni, alla riscoperta di usi e costumi della società e della cultura medievale. Per tutta la giornata le vie del borgo aluntino saranno animate da musici, arcieri, giocolieri, acrobati, buttafuoco e strummulari, mentre mercatini medievali, operatori economici in costumi d’epoca, degustazioni di prodotti tipici, antichi mestieri e giochi ormai in disuso creano l’atmosfera giusta per questa manifestazione, che ogni anno riscuote sempre maggiore successo.

Inoltre gommoni gonfiabili, musiche, danze e giochi medievali allieteranno i partecipanti e, nel tardo pomeriggio, dopo la sfilata con costumi d’epoca delle delegazioni di numerosi cortei storici, si terranno lo spettacolo degli sbandieratori e i fuochi pirotecnici. Su prenotazione vengono anche organizzate visite guidate con ingresso al Museo della Cultura e delle Arti Figurative Bizantine e Normanne, e all’IDEA, il Museo della Scienza e della Tecnologia.

Saranno allestite attività rivolte a grandi e piccini, senza comunque trascurare la sicurezza e il confort per i partecipanti; infatti saranno presenti un presidio sanitario per pronto intervento (un’ambulanza con a bordo un medico e un infermiere qualificato), un presidio antincendio, squadre di volontari a supporto delle Forze dell’Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) e bagni chimici a disposizione dei partecipanti.