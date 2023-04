Passerà dai play out il treno salvezza per il Messina. Un treno sul quale i peloritani sarebbero potuti salire già oggi pomeriggio, rimanendo matematicamente in Serie C.

E invece quel calcio di rigore fallito da Kragl ha lasciato il risultato sullo 0-0. Un pareggio che vale un punticino che relega gli uomini di Raciti allo spareggio promozione. La vittoria avrebbe avuto invece una grandissima valenza. Il Messina si sarebbe salvato direttamente, dal momento che avrebbe scavato un solco di dieci lunghezze con la Viterbese.

Nel finale, giallorossi in dieci per l’espulsione di Celesia. Si salva direttamente il Monterosi, mentre vanno in Serie D Andria e Viterbese. Messina – Gelbison sarà il Pay out che vale la salvezza. Si gioca il 6 maggio in casa della Gelbison, match di ritorno il 13 maggio al Franco Scoglio. FOTO: Acrmessina1900.it Saya