Antonio Caputo, 36 anni, di Capo d’Orlando è la vittima di un tragico incidente stradale verificatosi in Contrada Pissi, lungo la strada che collega la Via Consolare Antica con la Via Trazzera Marina.

L’uomo viaggiava a bordo della sua Ducati 1098 della quale, per cause in corso di accertamento, pare abbia perso il controllo lungo il rettilineo sul quale viaggiava in direzione monte-mare. Sull’asfalto sembrano ben visibili i segni di una disperata frenata. Ben visibili anche i segni che la moto ha lasciato sull’erba del terreno adiacente, a bordo strada, nel quale ha finito la sua corsa, nei pressi di un palo della pubblica illuminazione.

Tony pare sia morto sul colpo. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La strada è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi dei Carabinieri della locale Stazione, guidati dal comandante Innocenzo Guarino.

Antonio Caputo era appassionato di moto. Per capirlo basta dare uno sguardo al suo profilo Facebook. Strazianti le urla del padre, appena giunto sul posto dell’incidente. Anche lui è stato soccorso dal personale del 118 per lo shock. Presenti altri parenti e conoscenti.

Tony Caputo era molto conosciuto a Capo d’Orlando. Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno invaso le bacheche social dei familiari.