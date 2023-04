Tutto pronto sull’isola di Vulcano finalmente per la riapertura delle escursioni al cratere La Fossa. L’ordinanza firmata ieri, domenica 23 aprile, dal sindaco Riccardo Gullo, ridona un pò di serenità ad un isola che, dopo il covid, ha dovuto vivere un anno e mezzo di preoccupazioni, restrizioni e chiusure dovute alle emissioni gassose del cratere La Fossa.

“Da subito, quando a giugno, dopo la sua elezione il sindaco si è recato a Vulcano per affrontare la chiusura della spiaggia delle acque calde, si è percepita una gestione diversa dell’emergenza, fatta non di chiusure assolute ma di aperture responsabili.

Oggi, sicuramente, questo stesso spirito ha permesso di riaprire in sicurezza il sentiero del cratere della fossa, con accorgimenti nuovi, per esempio un semaforo che darà indicazioni precise in caso di venti che non favoriscano la scalata in sicurezza. Un sistema di video sorveglianza permetterà di monitorare l’accesso ed infine un vademecum di regole da seguire per scongiurare preoccupazioni o atteggiamenti che possano mettere in pericolo chi decide di visitare il nostro splendido cratere. Auspichiamo un’ estate serena, con un turismo responsabile, che si senta sicuro di poter visitare un’ isola con un cratere attivo, che non deve far paura ma far sentire la sua presenza”.

A dirlo è il delegato del sindaco, il signor Gilberto Iacono.

La scalata sarà consentita, in primavera/estate, solo, nelle fasce mattutina (6,30 – 10, 30) e pomeridiana (16 – 19,30). Blocco, nei mesi estivi, nelle ore più calde. In autunno/inverno dalle 7,30 alle 16,30.