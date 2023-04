Galati Mamertino – La finale playoff del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto vedrà affrontarsi Club Sportivo Oliveri e Mamertina, dopo i successi ottenuti nelle semifinali rispettivamente contro Mirto e Pro Tonnarella.

L’Oliveri ha sconfitto in casa 2-0 il Mirto, mentre la Mamertina ha superato 4-2 il Pro Tonnarella al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino; la finale playoff sarà disputata Domenica 30 Aprile al Comunale di Oliveri.

Il Club Sportivo Oliveri ha battuto il Mirto, con le reti di Gabriele Alessandro al 44′ e di Salvatore Iarrera al 47′. La prima azione pericolosa del match è del Mirto al 10′, con una girata di Ezio Calanna che finisce di poco sul fondo. Al 37′ l’Oliveri sfiora il vantaggio e nell’occasione è super l’estremo difensore ospite Presti, che devia sulla traversa una conclusione ravvicinata; poi il difensore Ricciardo riesce a liberare l’area. L’Oliveri fa suo l’incontro tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo; al 44′ è Alessandro a siglare l’1-0 con un colpo di testa sottomisura, mentre Iarrera porta la propria squadra sul 2-0 con una precisa punizione dal limite al 47′. Al 78′ il Mirto protesta per un fallo di mani in area avversaria, ma il direttore di gara lascia correre, e all’82’ un tiro cross di Petrolo non viene raggiunto in area da Sgrò e Calanna. L’Oliveri rimane in 9 uomini nel finale, per le espulsioni decretate ai danni di Francesco Alessandro e Gullo (i 2 calciatori saranno costretti a saltare la finale contro la Mamertina).

La Mamertina, invece, ha avuto la meglio sugli avversari grazie alle reti di Mirko Faustino, Pietro Carcione, Giuseppe Smiriglia e Manuel Spasaro; inutili per gli ospiti i gol di Venuto e De Luca. Adesso la formazione di Galati Mamertino è attesa dall’ultimo atto, dove sarà costretta a vincere per ottenere la promozione in Seconda Categoria (infatti all’Oliveri può bastare anche il pareggio, visto il miglior piazzamento in Campionato).