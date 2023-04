Roccalumera – Il Real Rocchenere ha ottenuto la promozione in Prima Categoria, grazie al pareggio casalingo 0-0 dopo i tempi supplementari contro il Terme Vigliatore, nel match valido per la finale playoff del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Alla formazione di Roccalumera è bastato il pari per il salto di categoria, grazie al miglior piazzamento in Campionato (il Real Rocchenere ha concluso, infatti, la stagione regolare al secondo posto, mentre il Terme Vigliatore ha finito il torneo in quarta posizione). Il Real Rocchenere raggiunge in Prima Categoria la Nuova Peloro, che ha chiuso in vetta il Campionato.

Il Terme Vigliatore era giunto alla finale playoff odierna, dopo la vittoria esterna 1-0 contro il Pollina Finale nella semifinale playoff; il Real Rocchenere, invece, era direttamente approdato in finale, visto che aveva più di 9 lunghezze di vantaggio sulla quinta in Campionato. Il Real Rocchenere ha in programma un altro importante appuntamento, prima di concludere la stagione; la squadra di Roccalumera sarà impegnata nella semifinale di Coppa Trinacria contro il Città di Santa Teresa. Nell’altra semifinale si affronteranno Tremestierese Calcio e Serradifalco; gli incontri di andata si disputeranno Domenica 30 Aprile, mentre il ritorno è previsto Domenica 7 Maggio.