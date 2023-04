Continua a correre la Desi Shipping Akademia Messina che, con una bella prova di carattere e solidità mentale, regola a domicilio con un 3-1 finale il Club Italia e si regala il quarto preziosissimo successo consecutivo.

È costretta a sudare più del previsto la formazione siciliana per avere la meglio sulle Azzurrine: le due squadre arrivano al match del Centro Pavesi in un ottimo stato di forma, decise a prolungare la striscia positiva (Club Italia a punti da 3 partite consecutive e per Akademia 3 vittorie di fila). Alla fine, però, la Desi Shipping dà sfoggio di una bella prova corale, impreziosita da un’importantissima fase a muro e dai punti pesanti della Robinson (22, top scorer delle peloritane), seguita dai 15 di Ebatombo e dai punti pesanti della Mearini (13), di Martinelli e Martilotti (11 ciascuno).

Nel complesso Muzi e compagne hanno dimostrato di avere una grande tenuta mentale, senza lasciarsi andare anche nei momenti di grande difficoltà (come nel secondo set) o nelle fasi di punto a punto. Arrivano altri 3 punti preziosissimi per la classifica di Akademia che, con questo poker di successi, si proietta con ancora più entusiasmo al match casalingo di mercoledi 26 contro Cremona.

Primo set di gioco intenso e giocato con tanti strappi: le due squadre si inseguono e sorpassano a vicenda per buona parte della frazione. Nella seconda parte del game Akademia riesce a trovare il prezioso allungo, ma un determinato Club Italia annulla 3 set point alle ospiti e porta il match ai vantaggi. Messina per 3 volte annulla il set point alla squadra di casa e, poco dopo, trova i punti che valgono il primo set (28-30). Secondo set caratterizzato dalla discontinuità in casa Akademia, con le padrone di casa che ne approfittano e piazzano un break lunghissimo portandosi fino al +7. Messina dimostra grande carattere e riesce a ricucire con determinazione lo strappo, salvo poi lasciarsi andare ad un nuovo black-out che porta Club Italia sul +4. La formazione di Bonafede però non molla e, questa volta, è abile a piazzare un break preziosissimo che prima porta il set sul pari, poi porta le ospiti fino al +3 che determina la vittoria finale del set (22-25).

Akademia è costretta ad inseguire nella prima parte del terzo set, prima di riuscire a metà frazione a mettere la testa avanti ed a costringere le padrone di casa a recuperare un margine di 2/3 lunghezze. Club Italia non molla e, dopo alcuni tentativi trova il sorpasso e l’allungo decisivo sul finale di frazione, fino a piazzare i punti che permettono alle Azzurrine di portare a casa la frazione (25-23). Quarta frazione molto tirata e combattuta: nessuna delle due compagini vuole mollare e si gioca sul punto a punti per gran parte della frazione. Sul finale, però, Messina trova la determinazione per piazzare il break che annulla definitivamente le resistenze delle padrone di casa e permette alle messinesi di allungare fino alla vittoria dell’incontro (16-25).