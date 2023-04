Seconda sconfitta consecutiva nel campionato di serie D per un Città di Sant’Agata in piena crisi. La formazione biancoazzurra torna infatti battuta con un pesante 4 a 1 dalla trasferta di Ravanusa, contro il Canicattì.

Dopo un primo tempo sul filo dell’equilibrio, con il rigore di Bonfiglio al 41’ che pareggia il gol dei locali siglato in apertura da Sidibe, nella ripresa i padroni di casa, a caccia di punti pesanti per la salvezza, tornano avanti col gol al 63’ di Iezzi e chiudono quindi l’incontro a 3’ dalla fine con Maldonado. Il poker siglato al 90’ ancora di Iezzi serve solo per la cronaca.

Il Città di Sant’Agata, che non vince dal 26 di febbraio e che nelle ultime sette uscite ha collezionato appena tre punti, resta al terzo posto in classifica a quota 51, con la qualificazione playoff ormai pressoché certa, ma con il Trapani che si è avvicinato pericolosamente a 50 punti ed il Lamezia più dietro a 48 punti.

Domenica prossima al “Fresina” per la penultima di campionato la sfida proprio al Lamezia, che sarà un vero e proprio spareggio per il miglior posizionamento in griglia.