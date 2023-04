Era finito in mare nel tentativo di salvare due ragazzini che, ieri pomeriggio, era finiti in acqua. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita oggi. Vito Bugliarello, 35 anni, di Floridia, risultava disperso in mare tra Siracusa e Avola. Sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco a trovare il cadavere.

Secondo testimonianze, Vito aveva visto due ragazzini finire in acqua. Ha formato una corda con due teli e li ha lanciati ai ragazzini. Uno si è messo in salva, aiutando l’amico. Vito è scivolato in acqua. Probabile che si sia ferito in modo tale da non poter nuotare. Di lui si sono perse le tracce.

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha avviato le ricerche con le proprie motovedette. Oggi il triste ritrovamento.