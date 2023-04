Il Movimento Giovani per Villafranca, attivo sul territorio dal 2012, fondato da Nino Costa, nell’Assemblea programmatica ed elettiva del 21 aprile, si riorganizza alla presenza di numerosi giovani aderenti al movimento.

Con unanimità d’intenti si è deciso di nominare quale coordinatore del movimento il giovane studente di economia e management d’impresa Peppe Sindoni e confermare quale Presidente e Leader del movimento Nino Costa, attuale Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e del Volontariato.

Il movimento traccia un nuovo percorso atto alla cooperazione e alla sinergia con altre realtà giovanili territoriali, con l’obiettivo di unire le forze per portare avanti l’impegno dei giovani in politica. Il Presidente e Leader del Movimento Nino Costa ringrazia tutti i ragazzi per la passione e la grande forza di volontà.

Il neo coordinatore Peppe Sindoni, ringraziando tutti per la fiducia, auspica il rilancio dell’attività del movimento attraverso azioni concrete di coinvolgimento dei giovani su tematiche di fondamentale importanza riguardanti il territorio e non solo, includendo un maggiore investimento in formazione già in atto grazie al corso di formazione politica organizzato dal movimento Vivere Villafranca 2.0 che ringraziamo per il coinvolgimento. Siamo pronti ad affrontare nuove sfide ed a mettere in atto nuove progettualità nell’interesse della nostra Comunità.