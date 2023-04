Rometta – Attuare una strategia comune per mitigare i disagi a cui sono costretti i cittadini che ogni giorno percorrono l’autostrada Messina-Palermo e si ritrovano incolonnati in lunghe code, specie nel tratto tra Rometta e Messina.

A sollevare la questione era stato il Sindaco di Rometta Nicola Merlino, che nei giorni scorsi aveva lanciato un invito alla collaborazione anche ai suoi colleghi di Villafranca e Saponara. Invito che Giuseppe Cavallaro e Giuseppe Merlino hanno accolto con fervore.

“I gravissimi disagi a cui sono sottoposti tutti gli utenti dell’autostrada A20, -dichiarano in un comunicato congiunto le Amministrazioni di Rometta, Villafranca e Saponara- in particolare della tratta Rometta-Messina, non possono più essere tollerati. Come non possono essere più tollerati i conseguenti rilevanti danni che patiscono i cittadini ed il territorio.”

A riunirsi nei giorni scorsi, raccogliendo l’invito dei rispettivi Sindaci, i tre presidenti dei Consigli comunali di Villafranca Tirrena Riccardo Ramuglia, di Saponara Maria Spidalieri e di Rometta Francesco Rizzo. Insieme hanno posto le basi per intraprendere “ogni iniziativa utile per porre fine a quella che è un’autentica vergogna che si trascina ormai da numerosi anni e che crea gravi danni al territorio ed ai cittadini.”

I tre hanno studiato una strategia univoca, che possa coinvolgere , oltre le Amministrazioni e i Consigli Comunali, anche le Associazioni e i Cittadini. Si tratta della prima iniziativa intercomunale studiata per porre la parola fine a questo problema.