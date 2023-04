Pace del Mela – Quattordici anni sono trascorsi da quel giorno in cui per la prima volta ha preso vita l’oratorio di Giammoro.

Domenica scorsa è stata una giornata di festa all’Oratorio della Speranza di Giammoro, dove si è voluto celebrare il passato e quindi ricordare tutti i momenti vissuti dai giovani di Giammoro in questa splendida realtà che da tanto tempo ormai anima la vita della frazione di Pace del Mela. Dai primissimi interventi per ripristinare la struttura a tutte le iniziative svolte tra quelle quattro mura: grazie alla testimonianza dei ragazzi e degli storici fondatori dell’oratorio sei riusciti a dare una testimonianza di quanto questa struttura sia importante all’interno della comunità.

Una giornata fortemente voluta da Don Michele Chiofalo, parroco della comunità di Giammoro, molto attento anche alle problematiche giovanili. I ragazzi che ogni giorno animano l’oratorio hanno preparato dei video testimonianza che hanno permesso di raccontare, attraverso la potenza delle immagini, la vita di questa realtà. Poi le testimonianze di chi c’era quattordici anni fa e ha vissuto da subito la gioia e le emozioni che solo una realtà così vive nel territorio può donare.

Il tutto con uno sguardo proiettato al futuro, al nuovo oratorio, che nascerà dal restauro degli attuali locali. Insomma una storia che continua guidata dall’amore e dalla potenza scaturita dall’unione di più persone. Perché fare comunità è questo, creare potenza che si trasforma in bene.

“Sentinelle del mattino” è il nome dell’oratorio, che riprende la frase pronunciata da Giovanni Paolo II durante la Veglia di Preghiera in occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù svolta a Tor Vergata nel 2000. Un nome che diventa effige dei destinatari dell’oratorio, che sono soprattutto i giovani, ma non solo: anche le famiglie, i meno giovani, in poche parole tutti coloro che possono diventare quelle sentinelle del mattino capaci di risvegliare il domani.

“L’oratorio è un punto di incontro, -sostiene il Parroco Don Michele Chiofalo- è famiglia, è un luogo dove poter accogliere i giovani. È un punto di riferimento per chi vive situazioni di disagio, un luogo dove poter sperimentare e accogliere l’amore di Dio anche attraverso il gioco e lo svago. Famiglia e amore di Dio, valori che oggi a volte mancano nella comunità e che invece si possono ritrovare in una realtà come quella dell’oratorio. Noi proviamo a fare sperimentare queste due componenti, coniugandole per essere sempre più vicini ai giovani. Il mio augurio è quello che possiamo vivere un nuovo inizio per avvicinare i ragazzi lontani. Porgo quindi un appello ai giovani per dedicarsi anche a questa realtà, mettendoci cuore e fede.”