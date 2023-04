Pace del Mela – Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, scalda i motori della campagna elettorale di Pace del Mela. Un incontro molto partecipato quello tenuto ieri in Piazza Municipio, al comitato elettorale della lista che sostiene Danilo Pagano.

Ieri pomeriggio alle 18.00 l’On. Cateno De Luca ha incontrato gli elettori pacesi per sostenere il progetto della lista “Alternativa, Danilo Pagano Sindaco”, che anche nel logo riporta il simbolo di Sud Chiama Nord. Tanta gente ad accogliere l’onorevole che è stato accompagnato a Pace del Mela dall’On. Matteo Sciotto, deputato di Sicilia Vera – Sud Chiama Nord. Che l’onorevole Sciotto abbia molto a cuore il Comune di Pace non è certo un segreto e lo ha dimostrato più volte: uno dei motivi di questo legame risiede nel fatto che il suo compianto fratello, il prof. Pippo Sciotto prematuramente scomparso, per più legislature ha ricoperto la carica di Primo Cittadino pacese.

Oggi Matteo Sciotto e quindi anche Cateno De Luca sostengono la candidatura di Danilo Pagano: “Sud chiama Nord sostiene la candidatura a sindaco di Pace del Mela di Danilo Pagano. -ha dichiarato Cateno De Luca – Ringrazio il deputato Matteo Sciotto per l’impegno sul territorio per dare voce a Sud chiama Nord. Sosteniamo Danilo Pagano perché riteniamo sia la figura giusta per Pace del Mela. Noi siamo a disposizione della comunità come gruppo parlamentare e vi saremo vicini in questo percorso. Le ezioni amministrative per noi sono un momento importante perché gettano le basi per creare una rete di amministratori e consolidare la presenza di Sud chiama Nord sul territorio. È fondamentale quando si entra in un palazzo entrare con le mani libere, a noi non piace la politica dei soldatini. Siamo convinti che il cambiamento inizi dal Palazzo municipale, per questo è importante fare la scelta giusta!” A Pace del Mela Cateno de Luca ha poi salutato alcuni amici ed è passato per un saluto da alcuni esercizi commerciali.

“Sud chiama Nord sostiene Danilo Pagano come sindaco di Pace del Mela. -ha invece dichiarato l’On. Matteo Sciotto – Ringrazio Cateno De Luca per essere sempre presente per il nostro territorio. Sosteniamo Danilo Pagano perché è la figura giusta per Pace del Mela.” All’incontro erano presenti tutti i componenti della lista “Alternativa, Danilo Pagano Sindaco“.

Qualche giorno fa era stato presentato il logo: “Alternativa è la maniera che abbiamo scelto per presentarci. -dichiarano dal gruppo Alternativa- Alternativa al modo di amministrare. Alternativa alla visione attuale del nostro paese. Alternativa nella scelta delle priorità e degli obiettivi di crescita. Alternativa alla non presenza. Alternativa alla mancanza di dialogo e confronto. La torre riporta alla nostra identità. Il simbolo di Pace del Mela ci ricorda la nostra storia ed i momenti di forte sviluppo che il nostro paese ha vissuto sotto la guida attenta di grandi Sindaci. Il supporto e l’appoggio di “Sud chiama Nord” ci trasmette la forza politica di un movimento innovativo, in crescita, vicino alla gente, -hanno concluso- sinonimo e garanzia di buona amministrazione.”