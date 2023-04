Spuntano tredici indagati nell’inchiesta sulla morte di Elisa Pierangioli la quarantenne di origini toscane residente a Galati Mamertino che lo scorso 27 marzo aveva dato alla luce la sua bambina.

Una gioia durata appena un batter di ciglia per Elisa che, quattro giorni dopo avere partorito a Palermo, ha accusato dei forti dolori al ventre e si è ritrovata ricoverata in condizioni molto critiche all’Ospedale di Milazzo a causa di una setticemia. In settimana sarà eseguita l’autopsia sul corpo della neo mamma.

L’inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto è coordinata dal Sostituto Procuratore Veronica De Toni. Gli indagati sono tutti sanitari dai quali Elisa è passata dal parto, al Buccheri La Ferla” fino al ricovero in Rianimazione del Fogliani, dove è purtroppo spirata a causa di uno shock settico.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire, appunto, l’esame autoptico. La Procura ha anche nominato due consulenti, specialisti in ginecologia e malattie infettive.

Intanto un profondo dolore sta caratterizzando queste giornate per la comunità di Galati Mamertino. In paese sono giorni tristissimi. Proprio ieri il sindaco Vincenzo Amadore ha chiamato a raccolta la comunità intorno a Gianni, il marito di Elisa, e la loro piccola Maria Paola che adesso sta meglio.