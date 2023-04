“Grande successo per il primo evento del Comitato Ponte e Libertà, stamattina in Piazza Cairoli a Messina: raccolte oltre 400 firme in 3 ore. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti”. Lo ha dichiarato il senatore della Lega, Nino Germanà.

Germanà è tra i fondatori del Comitato Ponte e Libertà. Ieri mattina, a Piazza Cairoli, presenti molti sindaci, consiglieri e assessori della provincia; il presidente della commissione Sanità all’Ars, Pippo Laccoto; il

commissario regionale della Lega, Annalisa Tardino; il vice commissario Anastasio Carrà; l’ingegnere Vincenzo Franza, Ad del gruppo Caronte & Tourist; il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, eletto in questi giorni anche presidente nazionale Uniontrasporti; Pino Falzea, presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina, e moltissime altre persone.

Da oggi parte la campagna di raccolta firme online. “Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica e fondamentale per il Mezzogiorno – prosegue Germanà – Avanti tutta grazie al pragmatismo e alla concretezza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini”.