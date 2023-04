L’alta pressione regala una domenica con tempo stabile e soleggiato, salve qualche possibile parentesi nuvolosa pomeridiana.

Le temperature continuano il loro percorso di risalita. I venti spireranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso così come lo Jonio; Canale e Mare di Sicilia mosso. Previsioni a cura di 3bmeteo.com