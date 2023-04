Il Palermo non riesce a ritrovare l’appuntamento con la vittoria e coglie soltanto un pari contro l’ultima della classe. I rosanero recriminano per un gol annullato dal var, tra le proteste, per un tocco di mano di Segre.

Quello contro il Benevento è il quattordicesimo pareggio in campionato che non consente di approfittare dei passi falsi altrui, fallendo un’occasione importante. Il Benevento, dal canto suo, non ha demeritato, anzi. Già al 7’ di gioco ha avuto la prima buona occasione per passare in vantaggio in mischia, ma Pigliacelli è bravissimo. Poi il Palermo passa in vantaggio grazie a uno splendido gol di Sala sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti non si danno per vinti e, prima della mezz’ora di gioco, pervengono al pareggio con Farias che ha approfitta di un’incertezza della retroguardia palermitana. Al 38’ Pigliacelli evita lo svantaggio.

Nel secondo tempo, il Benevento si rende ancora pericoloso. Il Palermo le tenta tutte e al 95’ riesce anche a segnare. con Boh sulla ribattuta di Manfredini su tiro di Vido. Ma l’arbitro annulla dopo avere consultato il Var per un tocco di mano di Segre. L’urlo del Barbera rimane in gola. FOTO: Palermo Fc Facebook – Tullio Puglia