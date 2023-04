Una scena forte quella che stamattina hanno visto i volontari che da anni si occupano di accudire alcuni cani randagi che si trovano nella zona industriale di Giammoro, a Pace del Mela. Una cagnolina, che da poco ha avuto una cucciolata che ancora allatta, è stata avvistata con una freccia conficcata sulla schiena.

Immediatamente dei volontari, privati cittadini, sono accorsi sul posto e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto anche i Carabinieri. È stata inoltre allertata un’ambulanza dell’associazione Soccorriamoli. Hanno cercato in tutti i modi di catturare la cagnolina ferita e che necessita di cure, ma ancora non sono riusciti a prenderla. Sul posto anche l’associazione APS Orme di Vita che si occupa di promozione sociale ed è di impronta animalista. È necessario prendere la cagnolina in quanto necessita di cure.

L’Assessore Mario Schepis e il Comandante della Municipale Salvatore Campagna sono intervenuti sul luogo: “Qualcuno oggi ha compiuto un gesto che non riesco definire, -ha dichiarato l’Assessore – ovvero ha lanciato una freccia, colpendo una cagnolina. Sono stato contattato dai volontari e dai Carabinieri, così nel primissimo pomeriggio mi sono recato sul posto. Nonostante gli sforzi ed ore e ore di tentativi non sono riusciti a recuperarla. La cagnolina era visibilmente spaventata. Abbiamo attivato le procedure necessarie e adesso si aspetta che i volontari riescano a recuperarla per prestarle le cure necessarie. Giustamente con questa freccia conficcata nel dorso rischia un’infezione e conseguenze che possono diventare anche serie. I Carabinieri hanno aperto un’inchiesta per cercare di risalire ai responsabili. Anche questa volta il Comune di Pace del Mela è stato presente, come la scorsa settimana quando ci siamo attivati in quanto un cucciolo era stato incidentato e fortunatamente è riuscito a salvarsi”.

“Manca la cultura della prevenzione, non è possibile lavorare sempre sull’emergenza. -dichiarano i privati cittadini intervenuti – È necessario che le istituzioni attenzionino e si attivino maggiormente queste tematiche.”