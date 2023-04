Santa Domenica Vittoria – Storica impresa del Santa Domenica Vittoria che ha ottenuto l’approdo in Promozione, grazie al successo esterno 3-0 contro il Città di Linguaglossa, nel match valido per la finale playoff del Girone E di Prima Categoria.

Il Santa Domenica Vittoria (in quarta posizione al termine della regular season) era giunto all’atto conclusivo, dopo la vittoria 2-1 nella semifinale playoff contro l’Akron Savoca, mentre il Città di Linguaglossa, secondo al termine del Campionato, era direttamente arrivato alla finale. La promozione diretta era stata ottenuta in precedenza dal Kaggi, che aveva chiuso la stagione in vetta alla classifica.

La finale playoff è stata decisa, per gli uomini di mister Antonino Mollica, dalla doppietta di Simone Romano e dalla rete di Federico Spartà. Il vantaggio del Santa Domenica Vittoria arriva al 35′ con Romano, che supera l’estremo difensore locale Vecchio con una conclusione sul primo palo, dopo un cross di Leanza. Al 66′ Spartà sigla il 2-0 con un destro secco, dopo una splendida azione personale, mentre il definitivo 3-0 giunge al 78′ ancora con Romano. Il centrocampista del Santa Domenica Vittoria segna una splendida rete, con una gran conclusione dai 25 metri che non lascia scampo a Vecchio.

Al fischio finale del direttore di gara Canicattì di Agrigento, grandissima la gioia dei tifosi e dei giocatori ospiti, che festeggiano la Promozione con due successi negli spareggi; invece il Città di Linguaglossa, guidato da mister Salvatore Giordano, spreca la seconda posizione in Campionato e rimane in Prima Categoria.