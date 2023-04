Rometta – Controlli a tappeto a Rometta contro chi abbandona la spazzatura per strada. Il Sindaco Avv. Nicola Merlino annuncia la realizzazione di un’estate senza precedenti.ì sotto tanti punti di vista, anche quello legato ai rifiuti.

“Come ogni sabato, -dichiara Merlino – continua senza sosta, in perfetta linea con l’organizzazione che abbiamo messo a punto e con gli obiettivi che intendiamo realizzare, il lavoro di pulizia del nostro territorio e di identificazione dei responsabili.” Sono in tutto 16 le foto trappole istallate fino a ora su tutto il territorio romettese. Diverse decine di ammende da 700 euro sono state elevate e, in qualche caso, sono state elevate denunce penali. “Credetemi è anche conveniente rispettare le regole e l’ambiente, per noi e per i nostri figli.” continua il Sindaco, che non manca di ringraziare “il responsabile dell’Area Tecnica ing. Cannata, i dipendenti comunali ed i vigili urbani applicati alla realizzazione dell’obiettivo “Rometta pulita”, gli operatori della Siculcoop con in testa Pippo Bonarrigo ed alla Siculcoop ed gli assessori Nino Cirino e Pippo Saija.”

Merlino annuncia inoltre che sono pervenute 30 domande per poter effettuare il corso di ausiliario di sosta. Nella prossima settimana verrà fatto il sorteggio per ridurre i partecipanti a 20, così come programmato e, quindi, sarà effettuato il corso. Si sta inoltre lavorando anche per eliminare “i cattivi odori che, da decenni, emergono nella zona di Fondaco Nuovo.”