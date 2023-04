Ieri mattina l’ingresso per i bambini che frequentano la scuola primaria di Via Roma è stato decisamente particolare.

In occasione della “Giornata Mondiale della Terra”, che si celebra il 22 aprile, prima delle vacanze, il personale docente ha accolto gli alunni con uno schermo posizionato all’ingresso per una gradita sorpresa.

Nel corso delle scorse settimane maestre e bambini si sono dedicati a realizzare lavori di grafica sulla giornata mondiale della terra ed hanno anche imparato alcuni testi da cantare.

Coadiuvati dalla visione di un video musicale i bambini, prima del suono della campanella di ingresso, hanno intonato uno dei brani imparati per celebrale la terra.

Oltre 150.000 organizzazioni in più di 190 paesi nel mondo il 22 aprile fanno rete per dare vita alla più grande mobilitazione ambientalista al mondo, in grado di coinvolgere 1 miliardo di persone.

La storia della Giornata mondiale della Terra inizia nel 1969 in California da un attivista per la pace, John McConnell.

Dopo aver lanciato diverse campagne umanitarie, McConnell si avvicina ai temi dell’ecologia anche tramite la fede cristiana.

Durante la conferenza dell’Unesco che si tenne a San Francisco nel 1969, l’attivista propose di istituire una giornata durante la quale, in tutto il mondo, si sarebbe dovuta celebrare la bellezza della Terra e promuovere iniziative pacifiche.

Al centro dell’Earth Day 2023 c’è la rivoluzione verde, intesa come l’unica via per garantirci un futuro sano, prospero ed equo.