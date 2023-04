Giuseppina Catalano, sorella dell’agente di scorta Agostino, morto nella strage di Via d’Amelio a Palermo nel luglio del 1992, ha incontrato gli studenti del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando nel corso di un’assemblea d’istituto.

L’importante riunione tra gli studenti, svoltasi ieri mattina, è stata dedicata alla legalità nei suoi vari aspetti.

La prima parte della mattinata è stata dedicata alla criminologia. A discutere con i ragazzi del liceo paladino il neo dottore in criminologia Alberto Longhitano e la studentessa universitaria, sempre in criminologia, Giada Giallanza.

Un confronto intenso sulla scienza che studia i comportamenti criminali. Presenti anche il Commissario capo Salvatore Ceraolo Spurio responsabile polizia giudiziaria commissariato di Capo d’Orlando ed il vice sovrintendente Ignazio Abramo della Polizia Scientifica.

La seconda parte dell’Assemblea d’Istituto è stata denominata “Via D’Amelio: una ferita aperta”.

Ad incontrare gli studenti, questa volta, Davide Minio, dell’associazione Agende Rosse di Palermo, Andrea Canestro, vice presidente de “I parchi di Agostino” e nipote di Agostino Catalano, caposcorta di Paolo Borsellino.

Apprezzata dai ragazzi la presenza anche della sorella dell’agente Catalano, Giuseppina.

Si è parlato della strage del 19 luglio, della famiglia Catalano e di Agostino che perse la vita proprio quel giorno in Via D’Amelio, richiamato dalle ferie per carenza di organico. Solitamente faceva parte della scorta a padre Bartolomeo Sorge.

L’incontro è stato fortemente voluto dai Rappresentanti di Istituto Matteo Monachino, Luciano Milio, Michela Rubino e Alessia Giardina e dai rappresentanti della consulta Noemi Busacca e Antonio Franchina.

A rendere possibile il tutto sono stati il Dirigente scolastico prof.ssa Margherita Giardina e il primo collaboratore del D.S. prof. Smirglia, il prof. Armeli referente di Educazione civica e moderatore e le prof.sse Zeus e Calanni F.F.S.S. della legalità.

L’incontro ha visto toccati altri aspetti come giustizia, depistaggio e trattativa stato-mafia.