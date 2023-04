Si svolgeranno lunedì pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa della Resurrezione nel quartiere Petraro, a Barcellona Pozzo di Gotto, i funerali di Giuseppe Tindaro Clemente, il 41enne che ha perso la vita tragicamente a seguito di una caduta dal monopattino sul quale viaggiava.

La salma dell’uomo, molto stimato e apprezzato in città per le sue qualità umane (come dimostrano ampiamente anche i tantissimi messaggi di affetto di cui sono invasi i social), è giunta oggi presso l’abitazione e qui rimarrà, appunto, fino a lunedì per ricevere il saluto di quanti gli hanno voluto bene.

Il tragico incidente costato la vita a Peppe Clemente si è verificato martedì scorso in Via Salvatore Cattafi. A determinare la caduta fatale potrebbe essere stato un dosso sul manto stradale.

Ai familiari di Giuseppe Clemente il sincero cordoglio della redazione di 98zero